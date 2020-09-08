Зеленский о выборах: я не агитирую, но вы хотите, как сейчас или по-другому

Зеленский заявил, что не может ни за кого агитировать на местных выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Свою позицию по поводу агитации президент высказал во время рабочей поездки в Сумскую область.

Главу государства спросили, почему от “Слуги народа” в мэры Сум выдвинули народного депутата Татьяну Рябуху.

"Победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городской головой, нравится ли им программа. Я желаю успеха, но это выбор только народа Украины. Вам жить в Сумах, и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не является справедливым, чтобы я агитировал", – сказал глава государства.

При этом он отметил, что ему, конечно, не всё равно, кого выдвигают в мэры городов и на глав ОТГ от "Слуги народа".

"Все считают, что это (Рябуха – Ред.) сильный человек. Она знает этот город, патриот Сумщины", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии местных выборов дорожные билборды в Днепре и других городах области наводнили портреты "Слуг Народа". Фотографии главы Днепропетровского облсовета и кандидата в мэры, – Сергея Рыженко, – "выросли" повсюду, словно грибы после дождя.

В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева: на одном из плакатов, которые чередуются, написано о женщине-главе столицы, а вот на следующем – изображено нардепа, участника праймериз Николая Тищенко.

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