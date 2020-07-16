Перед местными выборами правоохранительные органы проверят всех кандидатов от партии "Слуга народа".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 16 июля во время брифинга после праймериз в КВЦ "Парковый", где Ирину Верещук выбрали кандидатом от СН в мэры Киева.

"У нас есть один принцип. Мы не можем, действительно, проследить по всей стране, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить вещи, связанные с вопросами безопасности. И от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", – сообщил Зеленский.

По словам президента, "это будет очень сложная работа" и "будет несколько уровней проверок".

"Там есть районные офисы, городские, областные, центральный офис. Поэтому будем очищать", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.