Зеленский – о выборах: кандидатов от "Слуги народа" проверит СБУ
Зеленский решил проверить кандидатов на выборах от "Слуги народа".
Перед местными выборами правоохранительные органы проверят всех кандидатов от партии "Слуга народа".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский 16 июля во время брифинга после праймериз в КВЦ "Парковый", где Ирину Верещук выбрали кандидатом от СН в мэры Киева.
"У нас есть один принцип. Мы не можем, действительно, проследить по всей стране, но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить вещи, связанные с вопросами безопасности. И от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", – сообщил Зеленский.
По словам президента, "это будет очень сложная работа" и "будет несколько уровней проверок".
"Там есть районные офисы, городские, областные, центральный офис. Поэтому будем очищать", – добавил он.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления проголосовали 326 народных депутатов.