Зеленский о втором президентском сроке: одной каденции не хватит!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам своего президентства 20 мая. В частности, Зеленский ответил на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я не знаю. Искренне, одной (каденции. – Ред.) не хватит", – отметил президент.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Более того, он добавил, что если будет иметь большую поддержку украинского народа, то подумает над тем, чтобы баллотироваться на второй президентский срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что по итогам встречи с Владимиром Путиным осенью 2020 года есть положительные результаты. В частности, это обмен пленными.