Зеленский о вакцинации в Украине: есть люди, которые могут купить за свои деньги
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране есть такие люди, которые могут сами купить вакцину от коронавируса. Но по его словам, восемь миллионов доз вакцины от COVID-19 хватит для того, чтобы бесплатно вакцинировать украинцев.
Глава государства отметил, что есть еще дополнительные средства, которые сейчас обсуждают с западными партнерами. Но еще рано об этом говорить, так как вакцину Украина пока не получила. Об этом он рассказал в интервью для издания "Фокус".
Зеленский сообщил, что каждый должен понимать, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Это связано с тем, что все страны борются за ее получение.
"Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", – сказал президент.
Кроме того, глава государства заявил, что в нашей стране есть люди, которые могут позволить себе купить вакцину, и привел себя в пример. По его словам, вакцина от коронавируса бесплатно ему, как президенту, не достанется.
"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в компаниях понимают, что в Украине есть приоритетные группы населения – бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями.
"Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", – сказал глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 декабря Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение препарата.
Бесплатных 8 млн доз вакцины от этого фонда хватит на 4 млн украинцев (одному человеку нужно сделать две инъекции).
В Минздраве обещали, что вакцина против коронавируса будет бесплатной для украинцев, которые относятся к группе риска.