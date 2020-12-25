Зеленский о вакцинации в Украине: есть люди, которые могут купить за свои деньги

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране есть такие люди, которые могут сами купить вакцину от коронавируса. Но по его словам, восемь миллионов доз вакцины от COVID-19 хватит для того, чтобы бесплатно вакцинировать украинцев.

Глава государства отметил, что есть еще дополнительные средства, которые сейчас обсуждают с западными партнерами. Но еще рано об этом говорить, так как вакцину Украина пока не получила. Об этом он рассказал в интервью для издания "Фокус".

Зеленский сообщил, что каждый должен понимать, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Это связано с тем, что все страны борются за ее получение.

"Я хочу, чтобы в январе мы получили 100-200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", – сказал президент.

Вакцинация от коронавируса TK Media

Кроме того, глава государства заявил, что в нашей стране есть люди, которые могут позволить себе купить вакцину, и привел себя в пример. По его словам, вакцина от коронавируса бесплатно ему, как президенту, не достанется.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в компаниях понимают, что в Украине есть приоритетные группы населения – бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями.

"Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", – сказал глава государства.

Вакцина от COVID-19 Фокус

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