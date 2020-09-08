Зеленский – о срыве перемирия террористами: мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на срыв перемирия на Донбассе российскими террористами.
Во время рабочего визита в Сумскую область он отметил, что Украина делала и будет делать все для сохранения прекращении огня. Ведь сейчас это не единственный способ сохранить жизнь украинских военных и мирных жителей, сообщила пресс-служба главы государства.
"Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших", – заявил Зеленский.
По поводу совершенных оккупантами провокаций глава государства отметил, что вопрос сохранения жизни украинцев, вопрос перемирия и его нарушения сейчас являются самыми сложными. Также президент добавил, что не может разглашать всех деталей, впрочем заверил, что ответная реакция государства есть.
"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ, потому что наша задача – защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов (граждан. – Ред.) нашей независимой страны", – подчеркнул Зеленский.
Он также акцентировал внимание на том, что режим прекращения огня на Донбассе сохранялся в течение 42 дней.
"Режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел соединялись с Российской Федерацией, которая должна выполнять те договоренности, которые были приняты на уровне Трехсторонней контактной группы", – сказал украинский лидер.
Подытоживая, Зеленский добавил, что Украина ожидает от встречи советников лидеров государств-участников "нормандского формата", которая должна состояться 11 сентября, принятия ряда важных решений. А особенно, учитывая провокации, совершенные боевиками в течение первых дней сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.
Свою угрозу он так и не реализовал, однако 6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.
Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
7 сентября боевики "ДНР" заявили, что решили перенести на 9 сентября операцию по уничтожению сооружений ВСУ у Горловки Донецкой области.
Между тем в Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.