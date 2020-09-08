Зеленский – о срыве перемирия террористами: мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на срыв перемирия на Донбассе российскими террористами.

Во время рабочего визита в Сумскую область он отметил, что Украина делала и будет делать все для сохранения прекращении огня. Ведь сейчас это не единственный способ сохранить жизнь украинских военных и мирных жителей, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших", – заявил Зеленский.

По поводу совершенных оккупантами провокаций глава государства отметил, что вопрос сохранения жизни украинцев, вопрос перемирия и его нарушения сейчас являются самыми сложными. Также президент добавил, что не может разглашать всех деталей, впрочем заверил, что ответная реакция государства есть.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со СМИ, потому что наша задача – защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов (граждан. – Ред.) нашей независимой страны", – подчеркнул Зеленский.

Он также акцентировал внимание на том, что режим прекращения огня на Донбассе сохранялся в течение 42 дней.

"Режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел соединялись с Российской Федерацией, которая должна выполнять те договоренности, которые были приняты на уровне Трехсторонней контактной группы", – сказал украинский лидер.

Подытоживая, Зеленский добавил, что Украина ожидает от встречи советников лидеров государств-участников "нормандского формата", которая должна состояться 11 сентября, принятия ряда важных решений. А особенно, учитывая провокации, совершенные боевиками в течение первых дней сентября.

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