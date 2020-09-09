Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны

Зеленский назвал победой 42 дня тишины на Донбассе. Telegram Zelenskiy_official
Факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе и каждая гибель украинского военного детально изучаются.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 9 сентября во время рабочей поездки в Хмельницкую область. Он выразил надежду на встречу “нормандской четверки”.
"42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа", – сказал президент.
По его словам, боевых потерь за 41 день не было.
"На 42-й день мы потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, что конкретно произошло... Сейчас к каждому такому моменту другой подход, другое отношение: мы по деталям разбираем каждый эпизод. После этого у нас опять нет боевых потерь", – отметил Зеленский.
Он выразил надежду, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 11 сентября, а после нее будет возможна встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции.
"Очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась – мы все для этого делаем. 11-го числа будет встреча. Мы все делаем, чтобы была встреча лидеров нормандской четверки после встречи советников.
Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог – в рамках "норманди" или в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказал глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 сентября главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.
Свою угрозу он так и не реализовал, однако 6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.
Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
7 сентября боевики "ДНР" заявили, что решили перенести на 9 сентябряоперацию по уничтожению сооружений ВСУ у Горловки Донецкой области.
Между тем в Кремле выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Донбассе и потребовали прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на срыв перемирия на Донбассе и отметил, что Украина делала и будет делать все для сохранения прекращении огня.
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