Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны

Факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе и каждая гибель украинского военного детально изучаются.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 9 сентября во время рабочей поездки в Хмельницкую область. Он выразил надежду на встречу “нормандской четверки”.

"42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа", – сказал президент.

По его словам, боевых потерь за 41 день не было.

"На 42-й день мы потеряли человека. Мы отрабатываем сейчас и разбираем детали, что конкретно произошло... Сейчас к каждому такому моменту другой подход, другое отношение: мы по деталям разбираем каждый эпизод. После этого у нас опять нет боевых потерь", – отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 11 сентября, а после нее будет возможна встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась – мы все для этого делаем. 11-го числа будет встреча. Мы все делаем, чтобы была встреча лидеров нормандской четверки после встречи советников.

Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог – в рамках "норманди" или в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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