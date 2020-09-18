Зеленский о слухах об отмене безвиза: я понимаю, что имеют ввиду в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделяет обеспокоенность западных политиков по поводу процедуры назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Во время визита на Ивано-Франковщину президент ответил на вопрос журналистов о возможной отмене для Украины безвизового режима с ЕС. Эта тема поднялась после принятия Верховной Радой постановления о назначении членов комиссии по отбору руководителей САП.

Глава государства отметил, что "не обращает внимания" на заявления некоторых украинских политиков по этому поводу.

"Я в принципе не комментирую заявления украинских политиков о том, где нет их полномочий. Они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать его", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что у Украины есть нормальная коммуникация с западными партнерами.

"Я понимаю, что имеются в виду по поводу состава комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, я читал внимательно, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", – сказал Зеленский.

Напомним, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее, 21 августа, Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины.