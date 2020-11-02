Зеленский о роспуске судей КСУ: у меня нет запасного сценария
У президента Украины Владимира Зеленского нет плана "Б" на случай, если судьи Конституционного Суда откажутся уходить в отставку.
Об этом глава государства заявил вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, в случае их отказа вопросом будут заниматься "соответствующие органы".
"Сейчас у меня нет такого [запасного] сценария. Во-первых, они граждане Украины, а потом уже судьи. Они не могут идти вопреки решению парламента и доверия общества. Я не знаю, правда ли это, но два процента [украинцев] полностью доверяют КСУ..." – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.
2 ноября Зеленский потребовал от "слуг" распустить КСУ, пообещав "жесткую перезагрузку всей системы".