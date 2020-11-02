Зеленский о роспуске судей КСУ: у меня нет запасного сценария

У президента Украины Владимира Зеленского нет плана "Б" на случай, если судьи Конституционного Суда откажутся уходить в отставку.

Об этом глава государства заявил вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, в случае их отказа вопросом будут заниматься "соответствующие органы".

"Сейчас у меня нет такого [запасного] сценария. Во-первых, они граждане Украины, а потом уже судьи. Они не могут идти вопреки решению парламента и доверия общества. Я не знаю, правда ли это, но два процента [украинцев] полностью доверяют КСУ..." – сказал президент.

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