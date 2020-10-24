Зеленский о режиме тишины на Донбассе: за 90 дней у нас одна боевая потеря

За почти 90 дней соблюдения режима прекращения огня на Донбассе Украина понесла одну боевую потерю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани. Мероприятие состоялось в 75-ю годовщину создания Организации, сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что режим тишины действует уже почти 90 дней. "Президент констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии", – сказано в сообщении.

"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима тишины у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", – сказал глава государства.

Встреча с представительницей ООН ОП

Он добавил, что Украина является одной из стран-основательниц Организации. "Мы благодарны за поддержку Украины, украинского суверенитета, нашей территориальной целостности. Благодарны за всю работу ООН, направленную на достижение и упрочение мира на востоке Украины", – поблагодарил президент.

Лубрани со своей стороны отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на востоке. Она подчеркнула, что люди на Донбассе видят, как улучшилась жизнь после достижения перемирия.

"Это перемирие делает такую большую разницу в жизни людей. Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, – просто поражает. Очень важно, что вы оказались одним из тех, кто отреагировал на призыв секретаря ООН по важности прекращения огня", – сказала она.

Как написали в ОП, Лубрани также указала на работу руководителя Офиса президента Андрея Ермака по Нормандскому формату и имплементации Минских соглашений.

"И хотя мы не вовлечены в этот блок работы, мы полностью готовы поддерживать именно ваше видение, делать все для того, чтобы было восприятие у людей в Украине, что действительно режим прекращения огня и постепенное продвижение к миру чрезвычайно важное и в конце концов эту ситуацию надо доводить до завершения", – добавила координатор системы ООН в Украине.

Лубрани констатировала, что сотрудничество Организации с Украиной направлено на гуманитарный сектор, восстановление, стабильность и развитие.

Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса, гуманитарную поддержку и восстановление Донбасса, в частности инфраструктурные проекты.

Украина заинтересована в активном привлечении ООН к преодолению вызовов, связанных с российской агрессией в Крыму и на Донбассе, подчеркнул президент и призвал Организацию Объединенных Наций совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после его деоккупации и принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

Оснат Лубрани ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область.