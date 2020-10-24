Зеленский о режиме тишины на Донбассе: за 90 дней у нас одна боевая потеря

За почти 90 дней соблюдения режима прекращения огня на Донбассе Украина понесла одну боевую потерю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани. Мероприятие состоялось в 75-ю годовщину создания Организации, сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский отметил, что режим тишины действует уже почти 90 дней. "Президент констатировал: есть провокации врага, выстрелы и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии", – сказано в сообщении.

"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима тишины у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", – сказал глава государства.

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