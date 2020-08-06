Зеленский – о режиме перемирия: молимся и прибегаем к суевериям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не дает никаких гарантий относительно длительного сохранения перемирия на Донбассе, но надеется на это.

Свою оценку нынешней ситуации на фронте глава государства дал во время общения с журналистами во Часовом Яру Донецкой области. Он отметил, что за одну минуту спрогнозировать успешность таких сложных шагов невозможно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В жизни возможно все. И мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался. Но может быть. Это жизнь, вы все это понимаете. Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тишины. И мы бы перешли к следующим этапам окончания войны. Поэтому это диалог на несколько часов о принципах нарушения режима тишины. Там много вопросов, проблем", – сказал Зеленский.

В то же время, добавил он, надежду на то, что перемирие даст свои результаты, терять не стоит. Президент подчеркнул, что основная цель – сохранение жизней украинских защитников.

"Мы молимся и Богу за это, мы благодарны нашим военным. Честно говоря, тьфу-тьфу, делаем такие суеверия, но самое главное, что хотим удержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Прогарантировать ничего не могу, но скажу вам, что мы очень много всего делаем. Как в Украине, так и на встречах в Минском формате, в режиме видеоконференций заседаний ТКГ. Будем дальше держать кулаки", – подытожил Зеленский.

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