Зеленский о Путине: о начале дружеских отношений очень рано говорить

Президент Владимир Зеленский заявил, что после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма между Украиной и Россией нет "отношений".

Об этом гарант рассказал 15 сентября на брифинге с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, мы потеряли это слово (отношения – Ред.). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами" и прекрасно ладили.

"А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня – нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами", – подчеркнул он.

При этом Зеленский добавил, что между руководством Украины и РФ начался диалог, который привел к режиму тишины на Донбассе, который "сложнее, чем мы думали, но он есть".

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский верит, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" все же состоятся.

Также Зеленский анонсировал сроки новой встречи в "нормандском формате".