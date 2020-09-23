Зеленский – о Путине: хотел бы большей эффективности от общения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что общается с главой России Владимиром Путиным в разных форматах, но коммуникация с ним ограничено.

Об этом глава государства сообщил в интервью Hospodarske noviny, передает пресс-служба ОПУ.

"У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным – это и "нормандский" четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в декабре 2019 года было достигнуто договоренность о транзите российского газа через территорию Украины. По словам Зеленского, это гарантировало энергетическую стабильность для нашей части континента.

"Разговаривал с Путиным и 26 июля – накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы имеем самый длинный режим "тишины". Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", – подчеркнул глава Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма между Украиной и Россией нет "отношений".