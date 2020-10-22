Президент Украины об обещанных "посадках": суд сажает – не Зеленский и не премьер

"Посадками" в Украине должен заниматься не президент страны, а уполномоченные на это органы.

Об этом в ходе большого интервью четырем украинским телеканалам заявил Владимир Зеленский. Трансляция разговора главы страны с журналистами велась на YouTube-странице канала "Украина" 22 октября.

Говоря о сотрудничестве с МВФ, Зеленский сказал, что в Украине есть отдельные "люди, которые работают против государства" и пытаются сорвать получение нового транша.

"Они лоббируют свои интересы, свои заинтересованности", – отметил президент, добавив, что не хочет называть их имена.

Один из журналистов сказал, что эти люди – "хорошие объекты для "посадок".

"Хорошие объекты. "Посадки", экономика... – это НАБУ. НАБУ дает материал в Генпрокуратуру, те выписывают подозрение, подозрение вручают человеку, человек идет в суд. Суд сажает – не Зеленский, не премьер", – ответил украинский лидер.

"Что мог сделать Зеленский – он сделал независимость НАБУ, полностью", – продолжил он.

Президент сказал, что правоохранителям "хватить играться в историю", что им "кто-то говорит какую-то информацию".

"Позвоните руководителю НАБУ Сытнику и спросите разницу, как было и как есть. Дают ли ему указания кого-то не трогать, или нет", – добавил Зеленский.

Более детально о новом большом интервью украинского президента читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что всенародный опрос, который пройдет в день местных выборов 25 октября, не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст президенту дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.