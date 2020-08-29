Зеленский о погибших защитниках Украины: мы не можем надеяться, что такая рана затянется

В День памяти защитников Украины 29 августа президент Владимир Зеленский и офицеры Командования объединенных сил Вооруженных сил почтили память погибших украинских воинов.

Глава государства в Киеве принял участия в мероприятиях, посвященных памятной дате и напомнил, как важно не забывать наших героев. Видео обращения Зеленского опубликовала пресс-служба ОПУ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Призидент рассказал о департаменте войны, который создали в Генеральной прокуратуре именно для того, чтобы расследовать громкие и кровавые дела. Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы должны показать результат расследований гибели украинцев, какая горькая правда не была бы.

Владимир Зеленский Скриншот из видео

"Вряд-ли мы можем надеяться на то, что такая рана, как сегодняшний день, на теле истории Украины и на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. Я вам скажу честно и откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл, и ежегодно мы рассказывали не только детям погибших, родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии и такие герои в Украине были. Мне кажется, что это наш главный долг – донести всем историю Украины, историю наших героев", – сказал Зеленский.

Заява Президента України Володимира Зеленського до Дня пам’яті захисників України. Опубликовано Офіс Президента України Суббота, 29 августа 2020 г.

"Мы помним каждого украинского воина, который отдал жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, – отметил Наев.

Офицеры ВСУ почтили память погибших защитников Украины Командование объединенных сил ВСУ в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,29 августа отмечается День памяти защитников Украины – памятный день, посвященный памяти погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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