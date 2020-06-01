Зеленский о "пленках Байдена": главный вопрос, кто и как записывал Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не причастен к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом глава государства рассказал в интервью британскому The Telegraph, передает "Интерфакс-Украина".

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране.

"Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - указал он.

Президент Украины также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом – Ред.). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - сказал Зеленский.

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