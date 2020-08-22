Зеленский о перемирии на Донбассе: потерь нет, я горжусь этим и радуюсь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится соблюдением режима тишины в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

В интервью телеканалу "Украина 24" он напомнил, что уже месяц сохраняется режим тишины, а боевых потерь нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Боевых потерь, боевых летальных случаев нет. Я горжусь этим. Ежедневно мы получаем результат. Я радуюсь и верю, что это серьезный шаг вперед", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что вернулся из рабочей поездки на Донбасс.

"Это сложно. Несмотря на то, что мы – мужчины, должны быть мужественными, но это всегда через слезы. Потому что ты видишь великанов с точки зрения души и сердца, героических людей, которые защищают каждый день нас всех", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 21 августа обстрелов и других нарушений режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано не было.