Зеленский – о неотложности законопроекта по КС: мы не знаем, что он сделает завтра
Президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября, сообщается на сайте Офиса президента. По словам главы государства, сейчас неизвестно, какой "сюрприз" КС преподнесет снова.
"У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное – мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра", – сказал Зеленский.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа над законопроектом уже ведется при взаимодействии с Офисом президента.
Также на заседании было решено активизировать деятельность Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и ускорить представление о судебной реформе.
Кроме того, было решено провести срочное заседание правительства в Офисе президента.
Напомним, что правительство обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.
Документ обязывает НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.