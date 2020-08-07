Зеленский – о назначении Татарова в ОПУ: мы все жили во времена Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему решил назначить заместителем главы Офиса президента Олега Татарова. Во времена беглого экс-президента Виктора Януковича он занимал должность заместителя главы МВД.
Во время общения со СМИ в Марьинке глава государства отметил, что не считает его старым кадром только потому, что он работал при старой власти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Специалисты, каждый руководитель, кто возглавляет то или иное звено власти в нашей стране, может подбирать (кадры. – Ред.). Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди сбежали вместе с ним. А многие остались нормальные, не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо всех людей, которые возглавляли определенное звено власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то со старой власти. Главное, чтобы человек был честный", – сказал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский подписал указ о назначении Татарова заместителем главы ОПУ 5 августа. Он будет отвечать за правоохранительное направление.
Украинские политики и общественные деятели бурно отреагировали на назначение Татарова.
В социальных сетях они отметили, что назначение милиционера времен Януковича – плевок в лицо всем украинцам.
Также пользователи напомнили, что Татаров преследовал участников Майдана и рассказывал, что "майдановцы сами себя постреляли".