Зеленский – о назначении чиновника Януковича в ОП: Майдан не разгонял, это просто слова

Алексей Титофф Политика 11:02, 12.10.2020 Обновлено: 11:17, 12.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что назначенный им в ОПУ бывший чиновник времен Виктора Януковича – Олег Татаров, не разгонял митингующих на Майдане в 2014 году.

Об этом глава государства рассказал в интервью "ВВС-Украина". При этом он отметил, что заместитель главы ОПУ Татаров профессионал своего дела.

"Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Много таких людей. Там были профессионалы", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент не считает, что назначение Татарова – это "возвращение к старой политики Януковича" и продолжение пророссийской политики.

"Это просто слова сейчас звучат, извините меня, пожалуйста, за такую ​​формулировку. Это просто слова. Кто-то говорит. Этот конкретный человек (Татаров – Ред.) никого не разгонял. Я бы никогда – я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины – никогда не назначил человека, который разгоняла людей на Майдане", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление.

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