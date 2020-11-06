Зеленский – о мирном плане по Донбассу: не вижу, почему России отказываться от этого

Представленный украинской стороной "План действий" по Донбассу для Трехсторонней контактной группы является вполне реалистичным и у РФ нет оснований с ним не согласиться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Луганской области. По его словам, в плане прописаны конкретные шаги и даты.

На вопрос о том, верит ли Украина в этот план, Зеленский ответил, что в противном случае его бы не создавали.

"Представлен план действий, мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот план действий понятный, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью", – сказал президент.

Он также отметил, что этот документ будет рассмотрен на заседании ТКГ, но важно, чтобы он также рассматривался 13 ноября советниками "Нормандской четверки" во время видеовстречи.

Кроме того, Зеленский заявил, что не знает, согласится ли с предложенными шагами Россия, но выразил на это надежду.

"Мне сложно сказать, согласится ли Россия. С точки зрения их официальной позиции, они говорят, что поддерживают любые шаги к мирному урегулированию конфликта. А этот "План действий" именно на это направлен, поэтому я не вижу, почему отказываться от этого", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.