Зеленский о годовщине освобождения Сенцова и узников Кремля: ком в горле мешал говорить. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об историческом моменте освобождения из российского плена режиссера Олега Сенцова, украинских моряков других политзаключенных Кремля в сентябре 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прошел год, но я помню почти каждое мгновение того дня. Глаза родителей, жен и детей. Ежеминутный взгляд на часы. Ускоренное сердцебиение. И наконец момент, когда желаемый самолет появился на горизонте. А дальше – улыбки, рукопожатия, объятия, слезы. Дочь бежит к отцу на руки. Мама целует и обнимает сына. Надо идти к прессе и что-то говорить, но комок в горле мешает говорить", – вспомнил глава государства

Он отметил, что тогда вся Украина боролась за то, чтобы пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Ждали их и плакали от счастья, когда это осуществилось, тоже всей страной.

Президент подчеркнул, что именно в такие моменты украинцы чувствуют себя невероятно сильными, поскольку только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой.

"Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет!" – заверил Зеленский.

Пост президента. Facebook Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев 7 сентября 2019 года в результате обмена из России вернулись 35 военнопленных украинцев. Такое же количество арестованных в Украине преступников отправилось в РФ. Это был самый большой обмен за долгие годы войны с государством-агрессором.

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