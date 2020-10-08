Зеленский – о договоренностях с Британией: пока одни "друзья" бьют в спину, другие – берут часть наших проблем

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность британской стороне за подписание Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерства.

Он отметил, что это свидетельствует о "действительно близкой дружбе", сообщается в Telegram-канале главы государства.

"В наше время искренних друзей крайне трудно найти. Бывают только прагматические интересы и ситуативные договоренности. Но бывает и "но". Наши отношения с Британией – стратегические, диалог – абсолютно искренен, а достигнутые договоренности отражают действительно близкую дружбу. Потому что ценности у нас практически одинаковые. Ценности, которые являются основой внутреннего мира нации. Свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность, честь", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сегодняшнее соглашение определяет отношения стран после Brexit, а также позволит гражданам и бизнесу эффективнее сотрудничать. "Более раскованно и более перспективно. Потому что... друзья. И так как умеем откровенно разговаривать", – пояснил он.

Глава государства добавил, что торговля, промышленная политика, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, глобальные "климатические" программы – только часть тех сфер, которые охватывает документ. По его словам, это является "началом большого пути".

"Особенно ценим договоренность о совместной модернизации украинских Военно-морских сил. Вместе с Британией мы укрепляем обороноспособность Украины на море и повышаем безопасность на юге нашей страны. Понятно почему? Потому что пока одни "друзья" постоянно бьют в спину, другие (те, которые искренние) – берут на себя часть наших проблем. Таков этот несправедливый, но фантастический мир. Есть в нем и "друзья", и друзья ... К тому же у нас сейчас нет никакого сомнения в том, что в попытке найти наш особый путь к миру Великобритания – с нами", – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о важности встречи с членами британской королевской семьи – герцогом и герцогиней Кембриджскими.

"Это – первая аудиенция президента Украины у членов британской королевской семьи. Считаю это честью не для себя лично, а для всего нашего государства. Потому что это также о ключевых ценностях. О доверии первую очередь", – отметил он.

Кроме того, продуктивной Зеленский назвал встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он назвал его "незаурядным человеком" и пригласил посетить Украину с официальным визитом.

"Конечно, говорили и о пандемии. Очень поразило то, пустой сейчас Лондон. Людей на улицах мало. А если есть, то большинство – в масках, даже просто на улицах. Британцы очень ответственно относятся к карантину. К своей и чужой жизни. К слову государства. К личной ответственного поведения. Поэтому, помимо прочего, договорились действовать совместно в борьбе с ковидом. Позиция Великобритании – каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией было подписано 8 октября во время визита Владимира Зеленского в Лондон.

В МИД назвали документ историческим, подчеркнув, что оно означает больше торговли, больше безопасности, больше сотрудничества между странами.

В Офисе президента добавили, что, с учетом отсутствия отношений между Киевом и Лондоном, договор имеет важное стратегическое и практическое значение.