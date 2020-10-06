Зеленский о "даче Ющенко": это для меня просто отель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что загородная резиденция для него – это просто отель.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Politico Europe, текст которого обнародован на сайте Офиса президента. Он опроверг информацию о том, что намерен переехать в резиденцию, ведь живет в квартире.

"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома ", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что сейчас с женой ищет новое жилье. "Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", – рассказал гарант.

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