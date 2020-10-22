Зеленский о Будапештском меморандуме: нужно мнение людей, но что я буду делать дальше – не скажу

Президент Владимир Зеленский считает важным мнение украинцев касательно вопроса о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Как сообщает "Сегодня", в интервью телеканалам президенту указали на то, что украинцы могут не понимать и не разбираться в данном вопросе, когда будут отвечать на него 25 октября. Следовательно, возникают сомнения в целесообразности получения ответа граждан по этой теме.

"Для меня очень нужно это мнение. Что я буду делать дальше – я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что собирается возродить самостоятельную и обороноспособную Украину.

"Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы. Не случайно я подписываю стратегические соглашения, которых не было и близко у Украины. Я хочу еще с несколькими странами это сделать. Поэтому я не могу сказать всю мою стратегию", – сказал глава государства.

По его словам, все подписанные меморандумы и соглашения должны выполняться, но если этого не происходит, то и Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: "Как так? Не выполняется".

"Все просто. Не выполняют? Мы имеем право делать так, как мы считаем. Это мое мнение. В другом плане мы будем с вами не за столом европейских и мировых стран, а будем людьми, которые постоянно просят кредит … А можно мы будем мощной страной? Можем сделать такую страну? Очень хочется создать все условия, чтобы Украина была реальным игроком – не только в сельском хозяйстве, но и по всем другим направлениям", – резюмировал Зеленский.

Пять вопросов Зеленского

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