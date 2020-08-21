Зеленский о Беларуси: недопустимо применять силу против собственного народа

Президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти.

Зеленский отметил, что подобные методы недопустимы в отношении собственного народа, передает "Украина 24".

"Власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками, извините. Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", – сказал президент.

Что касается официальной позиции Украины, то Зеленский отметил: "самое главное – отношения между народами".

"Это глубже и важнее, чем отношения между правлениями, между властью. Все это временно в нашей жизни", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Офис президента Украины Владимира Зеленского обвинил главу Беларуси Александра Лукашенко в манипулятивных высказываниях относительно вмешательства в дела соседнего государства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!