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Зеленский –​​​​​​​ новому главе Кировоградщины: неприкасаемых нет, даже если этих людей назначал президент

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Зеленский представил нового главу Кировоградской области

Зеленский представил нового главу Кировоградской области.

Новым главой Кировоградской области стал Андрей Назаренко, которого 27 августа во время поездки в регион представил президент Владимир Зеленский.

Выступая на презентации стратегии развития области на 2021-2027 годы, глава государства отметил, что осуществлять их будет новый председатель ОГА, сообщается на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский представил нового главу Кировоградской области

Зеленский представил нового главу Кировоградской области

Зеленский также предостерег Назаренко от повторения истории с его предшественником, которого подозревают в получении крупной взятки.

"Для нас нет неприкасаемых, даже если это люди, которых назначал президент Украины. Наоборот – к таким людям внимание еще более пристальное", – сказал президент.

В своем выступлении Назаренко подчеркнул, что его главным приоритетом будет максимальная прозрачность, открытость и публичность областной власти.

Новый глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко

Новый глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко

"Наша задача в вопросах прежде всего кадровой политики - использовать и раскрывать потенциал. Будем помогать раскрываться локальному бизнесу и привлекать крупных инвесторов, чтобы раскрыть потенциал земли, недр и простаивающих производств. Время застоя в регионе нужно заканчивать и возвращаться к системному развитию", – сказал новый глава ОГА.

"Область устала от бесконечных волн негатива. Нам нужно много работать, чтобы каждый из нашей области звучали хорошие новости - новости, которые будут заставлять нас гордиться успехами наших детей, подвигами наших защитников, успехами в спорте и культуре, открытием новых производств и уникальными событиями", – добавил Назаренко.

Кто такой Андрей Назаренко

Новый руководитель Кировоградской области окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он был консулом посольства Украины в Южной Корее, затем работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

Согласно декларации, у Назаренко есть квартира в Киеве площадью 82,2 кв.м. в собственного его жену Яны Назаренко - две квартиры в столице на 39,7 кв.м и 45 кв.м.

У нового главы ОГА два автомобиля Lexus RX200 2016 года выпуска, стоимостью почти 1,6 миллиона гривен, и Mercedes-benz C300 2014 года выпуска, который стоит 918 000 гривен.

Также он задекларировал часы ROLEX стоимостью 296 000 гривен.

В 2019 году он получил 129,1 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы – второй сахарный завод им. Петровского.

Стратегия развития Кировоградской области

В рамках своей поездки в регион Зеленский принял участие в презентации стратегии развития Кировоградской области на 2021-2027 годы.

Зеленский посетил Кировоградскую область

Зеленский посетил Кировоградскую область (Офис президента)

"Кировоградщина имеет выгодное географическое положение, а следовательно хороший транспортный потенциал. Имеет очень плодородные земли и минеральные ресурсы. Имеет будущее в пищевой промышленности, машиностроении, приборостроении и ИТ-сфере. Именно на эти сильные стороны региона должна быть сделана ставка", – заявил глава государства.

Также президент указал на проблемы в области. Это изношенность фондов, недостаточный уровень жилищного строительства, ненадлежащее состояние объектов транспортной и социальной инфраструктуры, слабое развитие туристического потенциала, сложная демографическая ситуация, проблемы с развитием образования и отток молодежи.

Зеленский пообщался с жителями Кропивницкого

Зеленский пообщался с жителями Кропивницкого (Офис президента)

Зеленский подчеркнул, что в ближайшее время приоритетом необходимо сделать развитие инновационной экономики, обеспечение благоприятного климата для инвестиций, создание и развитие новых предприятий и рабочих мест, улучшение качества медицины.

В свою очередь народный депутат Никита Потураев уточнил, что особое внимание в рамках стратегии будет уделено инвесторам, которые развивают высокотехнологичное производство, вкладывают в IT-сектор. Поэтому приоритетным является также развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, создание проектов смарт-сети, электронных платформ по предоставлению админуслуг.

Перспективными направлениями он также назвал развитие пищевой промышленности и машиностроения. По словам нардепа, способствовать развитию туристического потенциала региона будет восстановление дорог и инфраструктуры.

Зеленский во время визита в Кировоградскую область

Зеленский во время визита в Кировоградскую область (Офис президента)

Кроме того, он акцентировал внимание на росте минимальной заработной платы, обеспечении ветеранов и их оздоровлении, совершенствовании социальной работы с многодетными семьями и развитии системы оказания помощи лицам, пострадавшим от насилия.

Потураев выделил пять главных перспективных проектов региона: технопарк Flycity 4.0 на базе Летной академии, международный аэропорт, индустриальный парк "Александрия", клинический онкологический центр и культурно-спортивный среду.

(Видео – Facebook Офиса президента)

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь был задержан 25 июня за вымогательства взятки в размере 1,8 миллиона гривен.

26 июня президент Владимир Зеленский уволил Балоня с должности главы Кировоградской ОГА, заявив, что тот должен отвечать за свои действия перед законом.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Позднее за него внесли залог.

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УкраинаКропивницкийВладимир ЗеленскийНикита Потураев
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