"Зеленский неподготовленный!" У Вакарчука забили тревогу из-за встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Париж на встречу с главой России Владимиром Путиным неподготовленным.

Такое мнение высказала народный депутат от "Голоса", член постоянной делегации в ПАСЕ Леся Василенко. По ее словам, будущие переговоры президентов в рамках "нормандского формата" будут сложными и напряженными, пишут "Вести".

Владимир Зеленский LB.ua

"Едет он без украинской повестки дня уже с готовностью выполнять ту повестку, которую подготовил господин Путин. Эта повестка дня, к сожалению, не включает вопросы по Крыму... А это является одним из значительных недостатков Минских договоренностей. Когда мы говорим о красных линиях по переговорам в "нормандском формате", мы в первую очередь говорим о Минских договоренностях. А они являются одной сплошной красной линией. Ни один пункт этих договоренностей не направлен на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины", – заявила Василенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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