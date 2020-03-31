"Не вините Зеленского! Украинцы сами разрушают независимость!" Портников обратился с мощной речью

Украинцы собственноручно разрушают попытки создать независимое, сильное и демократическое государство.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. В качестве примера он навел выборы 2019 года, когда украинцы сами подписали приговор фронту международной солидарности в отношении Украины (полный текст интервью читайте тут).

Владимир Зеленский

"Нечего теперь винить Меркель (Ангела Меркель, канцлер Германии. – ред), Макрона (французский президент Эммануэль Макрон. – ред) или даже Зеленского в том, что Украина потеряла свои международные позиции. Зеленский и не скрывал своего желания иметь такие отношения с Путиным. Надо винить самих себя. Это не первый и не последний случай, когда украинцы собственноручно разрушают попытки создать независимое, сильное и демократическое государство. Еще не все полностью разрушено, но мы находимся в процессе разрушения государственности и не знаем, к каким последствиям приведет этот процесс", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Виталия Портникова, не исключено, что с усугублением экономического и политического кризиса в Украине Владимир Зеленский может уйти в отставку, при этом тогда усилятся позиции оппозиционного политика Виктора Медведчука.

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