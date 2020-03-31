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31 марта • обновлено в 18:08
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"Не вините Зеленского! Украинцы сами разрушают независимость!" Портников обратился с мощной речью

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Украинцы собственноручно разрушают попытки создать независимое, сильное и демократическое государство.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. В качестве примера он навел выборы 2019 года, когда украинцы сами подписали приговор фронту международной солидарности в отношении Украины (полный текст интервью читайте тут).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Нечего теперь винить Меркель (Ангела Меркель, канцлер Германии. – ред), Макрона (французский президент Эммануэль Макрон. – ред) или даже Зеленского в том, что Украина потеряла свои международные позиции. Зеленский и не скрывал своего желания иметь такие отношения с Путиным. Надо винить самих себя. Это не первый и не последний случай, когда украинцы собственноручно разрушают попытки создать независимое, сильное и демократическое государство. Еще не все полностью разрушено, но мы находимся в процессе разрушения государственности и не знаем, к каким последствиям приведет этот процесс", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Виталия Портникова, не исключено, что с усугублением экономического и политического кризиса в Украине Владимир Зеленский может уйти в отставку, при этом тогда усилятся позиции оппозиционного политика Виктора Медведчука.

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель Эммануэль Макрон Виталий Портников
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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россия1 москва1
россия1 москва1
про май-д.а.у.н ни слова, куда возили керосин байден,квасневский,саакашвили,фюле,ландсбергис,филат,бильд,комаровский,нуланд,маккейн,........виноват путин, кстати он и землю продал.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Портников решил, что он в курсе, что такое демократия. Наверное он решил, что пример даёт Европа. Но видимо из-за недостатка образования он просто не знает, что первая в мире столица демократической страны Киев, а не Париж или Берлин. Ведь Древняя Греция не была демократической страной, лишь некоторые её города были условно демократическими с правом для богатых граждан. А вот Русь управлялась народом всегда. В школу, Портников, в школу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Напомните, когда украина или украинцы были независимы?
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