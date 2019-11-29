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30 ноября • обновлено в 10:55
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"Зеленский не стал бы президентом!" Сюмар отреагировала на "приглушение" свободы слова "слугами народа"

3.2т
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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в ответ на упреки члена "Слуги народа" о "приглушении" свободы слова, заявила, что именно благодаря демократии Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Сообщает прес-служба "ЕС". Нардеп отметила, что очевидно "слуги народа" забыли, что именно благодаря тому, что в нашей стране есть свобода слова и демократия, Зеленский стал президентом.

"У нас демократическая страна, и именно поэтому произошла мирная смена власти во время выборов. И никто свободу слова не "заглушал", – добавила она.

Виктория Сюмар

Виктория Сюмар

Новости
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Сюмар отметила, что разработка законопроектов об уголовной ответственности за "фейк-ньюс" – это опасная инициатива, которая может привести к ограничению свободы слова в Украине.

"Хочу напомнить, что ни в одной цивилизованной стране нет уголовной ответственности за фейк-ньюс. По каким критериям будут различать, что является фейком, а является точкой зрения человека? А уголовная ответственность за пропаганду, это что такое? Все это очень оценочные суждения. Поэтому я вижу в этом большую опасность", – отметила Виктория Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
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