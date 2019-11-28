Зеленский не пойдет на уступки Путину — секретарь СНБО

Президент Владимир Зеленский на "нормандской встрече" не пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, если они будут противоречить интересам Украины.
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LIGA.net. Он отметил, что Зеленский не станет делать шаги не в пользу Украины.
"Я уверен, что ни одного шага к каким-либо уступкам, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим", – сказал Данилов.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Уточняя, согласится ли Украина на условия Путина ради установления мира, он добавил: "Украина пойдет только на свои интересы".
По словам чиновника, оппоненты Украины будут делать все возможное, чтобы вынудить вступить в переговоры с боевиками, но "нужно понимать, с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия".
Как сообщал OBOZREVATEL:
изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.
15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.
В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.
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