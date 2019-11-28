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29 ноября • обновлено в 12:17
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Зеленский не пойдет на уступки Путину — секретарь СНБО

8.5т
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Президент Владимир Зеленский на "нормандской встрече" не пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, если они будут противоречить интересам Украины.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LIGA.net. Он отметил, что Зеленский не станет делать шаги не в пользу Украины.

"Я уверен, что ни одного шага к каким-либо уступкам, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим", – сказал Данилов.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Новости
Россия выдвинет ультиматум Украине во время "нормандской встречи"

Уточняя, согласится ли Украина на условия Путина ради установления мира, он добавил: "Украина пойдет только на свои интересы".

По словам чиновника, оппоненты Украины будут делать все возможное, чтобы вынудить вступить в переговоры с боевиками, но "нужно понимать, с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • изначально СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

  • 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

  • В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

  • Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Алексей Данилов
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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bregovich mark
bregovich mark
Біда в тому,що розуміння інтересів України в кожного різне.Капітуляція це тоже інтерес.
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васильевич василий
васильевич василий
Зе 9 числа будет под лавкой сидеть
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в «Парыжэ» весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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