Зеленский не пойдет на уступки Путину — секретарь СНБО

Президент Владимир Зеленский на "нормандской встрече" не пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, если они будут противоречить интересам Украины.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает LIGA.net. Он отметил, что Зеленский не станет делать шаги не в пользу Украины.

"Я уверен, что ни одного шага к каким-либо уступкам, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим", – сказал Данилов.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Уточняя, согласится ли Украина на условия Путина ради установления мира, он добавил: "Украина пойдет только на свои интересы".

По словам чиновника, оппоненты Украины будут делать все возможное, чтобы вынудить вступить в переговоры с боевиками, но "нужно понимать, с кем. И могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия".

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