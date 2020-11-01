Зеленский не первый: в Раде предлагали уволить судей КСУ еще в 2014 году

Юрий Сергиенко Политика 19:29, 1.11.2020

В Украине еще в сентябре 2014 года предлагали Верховной Раде обратиться к президенту с просьбой о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда.

Тогда речь шла о судьях, которые были назначены по квоте на тот момент уже сбежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича.

Инициатором соответствующего проекта постановления был народный депутат Сергей Власенко. Он предлагал уволить Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Александра Касминина и Александра Тупицкого, который ныне возглавляет КСУ.

Проект постановления №5006 "Об обращении к президенту Украины о досрочном прекращении полномочий и увольнения назначенных по его квоте судей Конституционного Суда Украины" был зарегистрирован 2 сентября, но 27 числа того же месяца его отозвали.

Проект постановления о прекращении полномочий судей КСУ.
Верховная Рада
Результаты прохождения проекта постановления.
Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Усик прокомментировал победу над Чисорой и рассказал о своих планах

Саакашавили после результатов выборов в Грузии "отказался" от должности премьера

Очевидец о смертельном ДТП на Майдане: скорая нулячая, люди – равнодушные мрази с телефонами

Зеленский "откровенно" высказался о скандале вокруг КСУ: вспомнил Майданы и "чертей"

КС рассмотрит законы об украинском языке и системе вкладов физлиц: названа дата