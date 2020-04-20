Зеленский не ответил на вопросы, которые сам же задавал Порошенко на дебатах – СМИ

Главе государства Владимиру Зеленскому "задали" ряд вопросов, которые он озвучил на дебатах с пятым президентом Петром Порошенком 19 апреля 2019 года.

Журналисты "Радіо Свобода" проверили, сможет ли год спустя Зеленский ответить на те же требования, которые он предъявлял Порошенку:

Экономические проблемы. Во время отставки Кабмина Алексея Гончарука Зеленский сам признал, что за два месяца нового года неисполнение госбюджета почти 16 миллиардов гривен. "Другая наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах", – утверждал гарант.

Порошенко и Зеленский Бабель

Задержанным по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета все еще не выдвинули обвинения. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка признал, что доказательств недостаточно. Новый глава ОГП Ирина Венедиктова сообщила, что есть еще вопрос, как будет двигаться дело, ведь оно очень сложное, а подписавший подозрение прокурор уволен.

Расследования трагедии Иловайска и Дебальцево все еще не закончено. А бывший замгенпрокурора Виктор Чумак заявил, что дело заточено на расследование касательно фактов российской агрессии в Украине.

При президенте Зеленском по делу Майдана предъявили подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол, а вот экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах, были освобождены под личное обязательство и отданы наемникам РФ.

Год спустя в Украине так и не произошла индексация пенсий. Минимальная пенсия выросла на 138 грн и составляет 1638 грн. А обещанные выплаты в связи с коронавирусом еще не начались.

В Украину все же вернулись пленные моряки. Но отмечается, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву объявил о применении к России мер из-за нападения на наших моряков и постановил немедленно вернуть их на Родину.

Верховная Рада приняла закон о запрете вырубки лесов в Карпатах, разрешив лишь санитарные рубки. Но экологи пояснили, что этого недостаточно, ведь именно под видом санитарных рубок и уничтожаются леса.

Также при Зеленском не понесли ответственности пособники беглого президента Виктора Януковича. При этом журналисты отметили, что в ОПУ были замечены посетителями кадры времен Януковича.

При Зеленском действительно вернулась статья за незаконное обогащение. Но пока приговоров по новой статье не было, а за продажу имущества коррупционеров и в качестве конфискованных средств в 2020 году казна получила всего 14 тысяч гривен.

С нардепов неприкосновенность сняли, но иммунитет сохранился. Подписать подозрение деутату может только генпрокурор.

Зеленский предлагал усилить люстрацию, включив в список выборные должности. При этом в Офисе президента на должности работал подпадающий под люстрацию Андрей Богдан.

Также до выборов президента Зеленский вел бизнес в России, а уже в каденцию сериал "Слуга народа" достиг российских каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить скандал вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.