Зеленский не отвечает за обещания: "Слуги" забыли кому они служат?

Юрий Бутусов Политика 16:33, 15.09.2020

Ну и где же заявления президента Зеленского, когда коррупционером оказался его собственный народный депутат? Почему же он не отвечает перед законом? Где же личный контроль президента, о котором он так часто говорит, или контроль превратился в личную "крышу"? Где же депутатская неприкосновенность, отменить которую обещал Зеленский и за которую проголосовали Слуги?

Оказалось, это фикция - генеральный прокурор по-прежнему не дает НАБУ задерживать депутатов. Записи разговоров и видео получения взятки в 13 тысяч долларов есть - а оснований для задержания генпрокурор, назначенная президентом, не видит. И сам Зеленский к борьбе с коррупцией уже как бы и ни при чем. И к реформе прокуратуры уже ни при чем. Президент у нас так, произносит речи - это вот заявление с официального сайта президента Украины.

А за результаты и за обещания президент уже не отвечает. Слуги забыли кому они служат.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Зеленский рассказал, как помогает украинцам преодолеть кризис

На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

Зеленский об обстрелах на Донбассе: мы не отвечаем на них, и это хорошо

Бродский спасал, а Коломойский занимался "шкурняками": Корбан дал эпатажное интервью журналистке Крюковой

ДумайТ"Є": нотатки на полях жлобскандалу