Ну и где же заявления президента Зеленского, когда коррупционером оказался его собственный народный депутат? Почему же он не отвечает перед законом? Где же личный контроль президента, о котором он так часто говорит, или контроль превратился в личную "крышу"? Где же депутатская неприкосновенность, отменить которую обещал Зеленский и за которую проголосовали Слуги?

Оказалось, это фикция - генеральный прокурор по-прежнему не дает НАБУ задерживать депутатов. Записи разговоров и видео получения взятки в 13 тысяч долларов есть - а оснований для задержания генпрокурор, назначенная президентом, не видит. И сам Зеленский к борьбе с коррупцией уже как бы и ни при чем. И к реформе прокуратуры уже ни при чем. Президент у нас так, произносит речи - это вот заявление с официального сайта президента Украины.

А за результаты и за обещания президент уже не отвечает. Слуги забыли кому они служат.

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