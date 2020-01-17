Зеленский не сможет уволить Гончарука: юрист подловила премьера на хитрости

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права рассматривать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которую он подал главе государства сегодня, 17 января.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила эксперт Центра политико-правовых реформ и реанимационное пакета реформ Юлия Кириченко. По ее словам, президент не имеет никакого отношения к отставке правительства, и вряд ли премьер не знал об этом.

"Скорее всего, это является ответом на публичное обвинение с этими пленками, как и писал Гончарук на своей странице в Facebook. И этот шаг больше рассчитан на то, чтобы услышать реакцию президента, доверяет он премьеру, или не доверяет", – считает юрист.

Эксперт по конституционному праву объясняет, что Гончарук должен лично подать заявление об отставке в парламент. В то же время, если данное заявление в ВРУ передаст Зеленский, народные депутаты также смогут его рассмотреть. Для этого им предоставляется не более 10 дней с момента внесения представления в период проведения очередной сессии ВРУ. Или не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Алексей Гончарук "Цензор. Нет"

Если парламент проголосует за отставку премьер-министра, это автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

"Но в тот же день ничего не изменится в плане управления, они все останутся на своих местах, но у них будет статус "министр в отставке" или "премьер-министр в отставке". Но поскольку есть принцип непрерывности работы, в частности парламента, правительства и президента, то они будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", – пояснила Кириченко.

В дальнейшем парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

"Парламент можно сформировать за день, если есть подходящие кандидаты. Как правило, сроки зависят от того, есть ли согласованная кандидатура премьера, которую поддерживает большинство и президент", – сказала юрист.

В случае, если же президент не передаст заявление в парламент, или же это лично не сделает премьер, соответственно, процедура рассмотрения отставки запускаться не будет.

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