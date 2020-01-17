Зеленский не сможет уволить Гончарука: юрист подловила премьера на хитрости

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права рассматривать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которую он подал главе государства сегодня, 17 января.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила эксперт Центра политико-правовых реформ и реанимационное пакета реформ Юлия Кириченко. По ее словам, президент не имеет никакого отношения к отставке правительства, и вряд ли премьер не знал об этом.
"Скорее всего, это является ответом на публичное обвинение с этими пленками, как и писал Гончарук на своей странице в Facebook. И этот шаг больше рассчитан на то, чтобы услышать реакцию президента, доверяет он премьеру, или не доверяет", – считает юрист.
Эксперт по конституционному праву объясняет, что Гончарук должен лично подать заявление об отставке в парламент. В то же время, если данное заявление в ВРУ передаст Зеленский, народные депутаты также смогут его рассмотреть. Для этого им предоставляется не более 10 дней с момента внесения представления в период проведения очередной сессии ВРУ. Или не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.
Алексей Гончарук
"Цензор. Нет"
Если парламент проголосует за отставку премьер-министра, это автоматически влечет за собой отставку всего правительства.
"Но в тот же день ничего не изменится в плане управления, они все останутся на своих местах, но у них будет статус "министр в отставке" или "премьер-министр в отставке". Но поскольку есть принцип непрерывности работы, в частности парламента, правительства и президента, то они будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", – пояснила Кириченко.
В дальнейшем парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.
"Парламент можно сформировать за день, если есть подходящие кандидаты. Как правило, сроки зависят от того, есть ли согласованная кандидатура премьера, которую поддерживает большинство и президент", – сказала юрист.
В случае, если же президент не передаст заявление в парламент, или же это лично не сделает премьер, соответственно, процедура рассмотрения отставки запускаться не будет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук критически отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В ней якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Впоследствии был обнародован третий запись с разговором Гончарука, Министерка финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвации гривни до 20 грн / $ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записана на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скорой отставке Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Зато премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
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