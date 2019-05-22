"Зеленский не может остановить войну!" Портников предупредил о планах Путина

Освобождение пленных украинцев, которые удерживаются в тюрьмах РФ, и решение территориальных вопросов зависит не от президента Украины Владимира Зеленского, а от главы России Владимира Путина.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Крым.Реалии", комментируя действия украинского главы.

"Это не вопросы к президенту Украины. Это, уверен, вопросы к президенту России... И если у президента России Владимира Путина не будет никакого интереса эти вопросы решать, то сколько бы совещаний не провел Владимир Зеленский, сколько речей он бы не произнес, сколько собственных решений бы не принял – ничего не изменится. Вообще", - отметил он.

"Что реально может в этой ситуации президент Украины? Может ли он остановить войну, отдав приказ не стрелять? Нет, не может. Потому что если этого захочет президент России, обстрелы продолжатся – причем, как известно, российские войска и их наемники могут обстреливать одновременно и территорию, которую контролирует Украина, и территорию под российским контролем", - подчеркнул журналист.

Владимир Зеленский и Владимир Путин varlamov.ru

Портников уверен, если нужно будет изобразить Зеленского "президентом войны", чтобы под этим предлогом оккупировать еще какую-то часть территории Украины – обстреляют Донецк или Луганск без особых угрызений совести.

"Предложить Путину нужный для президента обмен военнопленными? Но Путина вряд ли интересуют российские граждане. Думаю, если он захочет отдать Украине ее граждан – ну, например, чтобы обеспечить себе благоприятные условия для встречи с президентом США – то примет это решение. Если у него не будет никакой мотивации – будет удерживать украинцев столько, сколько захочет", - уточнил он.

Также журналист подчеркнул, что активизировать усилия союзников Украины на Западе - это очень важная и действенная мера.

"Остается рассчитывать, что президент понимает: только такой, прочный и эффективный союз оставляет надежду на восстановление территориальной целостности Украины в будущем. Не при президенте Зеленском, конечно. Но при ком-то из его преемников. Однако отказ от такого союза, игнорирование сотрудничества с США и Евросоюзом и таких шансов Украине не оставляет, более того – создает возможность отказа от санкций и давления на Россию и фактической легитимизации ее территориальных "приобретений". И да, это то, что может случиться при президенте Зеленском – если его дипломатия не будет эффективной. Сдвиг на Западе в сторону ослабления давления на Кремль уже начался – и его опасно не замечать", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что Россия проделала один и тот же сценарий дестабилизации обстановки в Украине и в Черногории. Там 9 мая суд вынес обвинительный приговор по делу о попытке антиправительственного путча во время парламентских выборов 16 октября 2016 года. Теперь, после выборов президента, сценарий может повториться.

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