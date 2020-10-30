Зеленский не имеет права распускать Конституционный суд, он может распустить только парламент, – Порошенко

В дополнение к эпидемиологической, экономической и безопасности кризиса, страна погружается во мрак конституционного кризиса. Выход из конституционного кризиса, вызванную желание Зеленского получить абсолютную власть, начинается с возвращения власти в правовое поле. Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что антикоррупционная инфраструктура, которая была создана в течение его президентского срока, уже неоднократно подвергалась целенаправленных атак. Одной из таких атак является решение Конституционного Суда Украины, судьи которого почувствовали нетерпимость Банковой к антикоррупционных органов – убежден Петр Порошенко.

"Без лишних слов очевидно, что может думать наша команда о решении Конституционного Суда. Команда, которая сознательно ввела жесткое в Европе электронное декларирование состояния чиновников с уголовной ответственностью. Команда, которая создала Национальное агентство по предупреждению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру. команда, которая на основе прозрачных конкурсов, одобренных международными экспертами, обновила Верховный суд, сформировала и запустила Высший антикоррупционный суд. и передавшее эту систему новой власти, как я уже говорил, в полностью рабочем состоянии. и которая, по признанию международных экспертов, сделала за пять лет больше реформ, чем было сделано за предыдущие двадцать три", – напоминает пятый Президент.

Он отметил, что все эти шаги являются частью европейского выбора и позволили Украинский получить безвизовых с Европейским Союзом. Решение КСУ ставит под удар один из главных достижений – предостерегает пятый Президент.

"Но вас цинично обманывают те, кто крайним пытается сделать только Конституционный Суд. В суде только писали решение, а вот сценарий разработали в другом месте", - убежден Порошенко.

"Позвольте напомнить, если кто забыл. Об угрозе потери безвизовых заговорили еще в начале прошлого месяца, когда Зеленский подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Комиссию по избранию нового главы САП Банковая сформировала исключительно из лояльных к себе людей. Это мы декларуемося уже пятый год , а "Слуги" декларируются впервые, и поэтому очень нервничают сейчас", – говорит Порошенко.

Команда Зеленского подвергает непрерывным атакам НАБУ, как через парламент и суды, так и путем травли в средствах массовой информации. "Это команда Зеленского создала в обществе атмосферу нетерпимости к антикоррупционных органов, которую, конечно же, почувствовали и в Конституционном Суде", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

"И, наконец, вот вам вишенка на торт. Представление в Конституционный Суд против декларирования подавала не только ОПЗЖ, но и группа" За будущее ". Эта группа со всеми потрохами принадлежит Коломойскому, близком деловом и политическом партнеру Зеленского", – напоминает Порошенко.

"Факты – вещь упрямая. И они не могут не привести к выводу, что абсолютно антиконституционный узурпаторских законопроект Зеленского не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Единственное, чего он хочет, это – сформировать карманный Конституционный Суд, потом признавать конституционными все инициативы Банковой по развитию в Украине диктатуры дилетантов, невежд и клептократов ", – прогнозирует лидер оппозиции.

Он отмечает, что таким путем строился авторитаризм в Белоруссии, в России и странах Центральной Азии. "Но для чего так далеко ходить? Именно из-за" полностью свой "Конституционный Суд Янукович наделил себя диктаторскими полномочиями, которыми и подавился. А теперь коротает век на подмосковной даче", – говорит Петр Порошенко.

"Что должен сделать Зеленский, чтобы общество ему поверило?

Во-первых. Почитать Конституцию и вернуться в правовое поле.

Во-вторых. Приятно удивить прозрачным конкурса и качественными кандидатурами на уже вакантные должности в Конституционном Суде.

В-третьих, организовать прозрачные, а не фиктивные конкурсы на руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

В-четвертых, продолжить судебную реформу в средней апелляционной и нижней звеньях судебной системы.

В-пятых. И это главное и неотложное. Немедленно подать и принять закон, восстанавливающий жесткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие информации о реальном имущественном положении. Это решит все проблемы. Свой проект мы уже подготовили, можем представить как альтернативный", – перечислил лидер" Европейской Солидарности "

Чтобы выйти из конституционного кризиса, в которую Зеленский погрузил страну, он должен немедленно встретиться с лидерами парламентских фракций. "Я лично готов ему помочь найти выход из ситуации исключительно в правовом поле. Напоминаю: Президент не имеет права распускать Конституционный суд. Он имеет право распускать только парламент, и то исключительно по основаниям, предусмотренным Основным законом", – напоминает Порошенко.

"Борьба с коррупцией – это часть нашей европейской стратегии. Она остается нашим безусловным приоритетом. Поэтому должны сделать все, чтобы восстановить независимость антикоррупционной инфраструктуры. И парламент может это сделать довольно быстро. Но демократия – это так же часть нашего цивилизационного европейского выбора. А то способ решения проблемы, который предложил Зеленский, ведет нас совсем в другую сторону. и не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Он борется за абсолютную власть, никем и ничем не ограниченную. и подыгрывать ему в этом – значит вести страну к национальной катастрофе. мы точно этого не позволим", – резюмирует пятый Президент.