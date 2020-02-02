Зеленский – не диктатор: глава "Голоса" предсказал Украине "печальную историю"

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин не считает президента Украины Владимира Зеленского сторонником авторитарного типа правления.

Об этом он сказал в интервью НВ, отметив, что при этом глава государства может создать опасность для Украины в будущем.

"Не думаю, что президент Зеленский – сторонник авторитарного правления. Без обид, масштаб личности немножко не тот, чтобы стать авторитарным президентом. Но он может создать фундамент авторитарного правления, которым потом воспользуется кто-то другой. А вот это уже более печальная история", – считает нардеп.

По его словам, Зеленский "пытается максимально сконцентрировать власть в своих руках", но ему не все удается.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рахманин объяснил, почему в Украине "война против Зеленского", призвав президента "не заигрывать с агрессором".

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