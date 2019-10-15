Зеленский не давал согласия: выяснились новые факты о скандале с Трампом

Украинская сторона не давала согласия на снятие грифа секретности со стенограммы переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua. По его словам, такого рода телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
"В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степень секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не давал", – подчеркнул он.
Чалый также напомнил, что сам Зеленский также публично подтвердил, что не давал согласия на публикацию стенограммы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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