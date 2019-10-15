Зеленский не давал согласия: выяснились новые факты о скандале с Трампом

Украинская сторона не давала согласия на снятие грифа секретности со стенограммы переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua. По его словам, такого рода телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

"В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степень секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не давал", – подчеркнул он.

Чалый также напомнил, что сам Зеленский также публично подтвердил, что не давал согласия на публикацию стенограммы.

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