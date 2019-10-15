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15 октября • обновлено в 07:25
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Зеленский не давал согласия: выяснились новые факты о скандале с Трампом

2.3т Читать материал на украинском

Украинская сторона не давала согласия на снятие грифа секретности со стенограммы переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LB.ua. По его словам, такого рода телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ.

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"В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степень секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не давал", – подчеркнул он.

Чалый также напомнил, что сам Зеленский также публично подтвердил, что не давал согласия на публикацию стенограммы.

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Темы
Встреча Трампа и Зеленского Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Валерий Чалый
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и??то есть вас украинцев опускают все кому не лень)))))))))))))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
ЗеМоника гутарит,что давал добро.Просто,по своей простоте думал,что озвучат только слова Трампа.А тот его не хило окунул в д.........
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