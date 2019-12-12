Главная Новости
13 декабря • обновлено в 00:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Интервью для росТВ: Зеленский рассказал правду об общении с пропагандистами Путина

3.3т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал никакого интервью для российских журналистов.

Так заявление пропагандистского телеканала "Россия 1" глава Украины прокомментировал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 ноября.

Политик пояснил, что "что-то ответил" журналистке из России на "нормандском формате" в столице Франции Париже 9 декабря.

Новости
"Другая страна, которую никогда не признаем": Зеленский четко объяснил план со стеной на Донбассе

"У нас был пресс-подход на улице. Это было в 1:30 ночи и одна журналистка спросила у меня что-то, я ей что-то ответил. Вот такое интервью", – пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Коллаж

Напомним, телеканал "Россия 1" запустил анонс "первого полноценного" интервью с украинским президентом. Заявлялось, что оно выйдет в воскресенье, 15 декабря, в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
пропаганда интервью политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги