Интервью для росТВ: Зеленский рассказал правду об общении с пропагандистами Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал никакого интервью для российских журналистов.

Так заявление пропагандистского телеканала "Россия 1" глава Украины прокомментировал в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 ноября.

Политик пояснил, что "что-то ответил" журналистке из России на "нормандском формате" в столице Франции Париже 9 декабря.

"У нас был пресс-подход на улице. Это было в 1:30 ночи и одна журналистка спросила у меня что-то, я ей что-то ответил. Вот такое интервью", – пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский Коллаж

Напомним, телеканал "Россия 1" запустил анонс "первого полноценного" интервью с украинским президентом. Заявлялось, что оно выйдет в воскресенье, 15 декабря, в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подтвердил, что подал руку главе РФ Владимиру Путину на саммите "нормандского формата".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!