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21 октября • обновлено в 12:58
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"Какой смысл?" Вскрылась странная позиция Зеленского по Нормандскому формату

2.4т Читать материал на украинском

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что руководство Украины не сформулировало цель предстоящей встречи в нормандском формате.

"Я до сих пор не получил ответ, а что, собственно, хочет получить от этой встречи президент Украины Владимир Зеленский", – сказал он OBOZREVATEL.

"Поэтому у меня остается вопрос: какой смысл ее проводить", – заметил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как пояснил Тука, по его мнению, "при нынешних обстоятельствах я не вижу никаких шансов на какой-либо успех Украины".

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"Позиция Кремля остается неизменной. Мы и так пошли на слишком большие уступки для Кремля для того чтобы добиться этой встречи. Но вот ради чего – мне до сих пор не понятно", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 19 октября канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, посвященный подготовке к проведению саммита стран нормандской четверки.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Тука дЭбил (шанцев он не видит) - да какие там шансы - братья забудьте о них Минск - это была капитуляция ...она предотвратила полный разгром украинской армии … и если вы хотите мира в своей стране - то выполняйте Минск … если вы хотите войну до последнего украинца - то не выполняйте Минск ...
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