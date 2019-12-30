Медведчука захотели лишить почетного звания: Зеленский поставил точку в скандале

Оснований для лишения кума президента РФ, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженного юриста Украины" нет.

Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на электронную петицию, обнародованную на сайте главы государства.

Указывается, что, согласно законодательству, существует два механизма лишения государственной награды: в том случае, если награжденный был осужден за тяжкое преступление или же он совершил/готовил теракт.

Виктор Медведчук

Во втором случае решение о лишении государственной награды принимает Совет национальной безопасности и обороны по предложению парламента, президента, Кабмина, НБУ, СБУ и других ведомств. Затем президент подтверждает решение своим указом.

В Офисе президента подчеркнули, что материалы, которые могли бы указывать на данные основания, к ним не поступали.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

Более 30 тысяч граждан подписали петицию о лишении Виктора Медведчука звания заслуженного юриста. Петиция была опубликована 25 сентября этого года и собрала необходимое количество голосов.

Автор инициативы заявил: Медведчук, защищая в суде Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг. Так же он поступил и будучи адвокатом политзаключенного Николая Кунцевича, который трижды был осужден советской властью.

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