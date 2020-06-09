Зеленский назвал войну на Донбассе "лабиринтом" и ответил критикам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не сильно реагирует на критику по вопросам Донбасса со стороны патриотичной общественности.
В интервью "Украинской правде" он образно сравнил свои выводы по Донбассу с озером и лабиринтом. При этом отметил, что из-за своего статуса находится в целом океане.
"Это – как лабиринт. Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это – озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это – океан! Просто я – в океане.
Владимир Зеленский
УП
Из–за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из–за того, что я наполнен этой информацией. Я – в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина – она не такая! Она другая вообще–то", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что у людей "в океане" и "в озере" единая цель и предложил "нырять" к нему.
"Но цель у нас одна – что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне – я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте", – сказал Зеленский.
Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом.
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