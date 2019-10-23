Зеленский назвал условия встречи с Путиным

Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) состоится лишь после согласования "формулы Штайнмайера" и разведения сил в Золотом и Петровском.

Такие условия президент Украины Владимир Зеленский озвучил в интервью программе "Сегодня". Он напомнил, что после Станицы Луганской идут "подготовительные работы" по еще двум участкам фронта.

"Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - сказал Зеленский.

"Там разведения не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что всё обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также заявил, что военный конфликт на Донбассе возможно закончить только при помощи переговоров в "нормандском формате", и Украина не пойдет на капитуляцию.

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