Зеленский назвал условия для встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", среди которых – президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве в четверг, 31 октября.

"Для встречи "нормандской четверки" были три условия - подтверждение текста "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском. Когда мы говорим Золотое, мы должны понимать, что это Катериновка, есть пять участков Золотого, четыре из них контролируют украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском", - отметил президент.

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"Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в "нормандском формате", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что главный результат - это договоренности о прекращении войны.

Как писал OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский должен был встретиться с Владимиром Путиным в рамках переговоров в "нормандском формате" еще в сентябре, однако саммит сорвался по вине России.

Впоследствии анонсировалось несколько разных дат. Но когда соберется "нормандская четверка" и соберется ли вообще – до сих пор неизвестно.

В Кремле заявили, что главное условие проведения саммита – разведение сил на Донбассе.

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