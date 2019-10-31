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31 октября • обновлено в 13:53
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Зеленский назвал условия для встречи с Путиным

1.6т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", среди которых – президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве в четверг, 31 октября.

"Для встречи "нормандской четверки" были три условия - подтверждение текста "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском. Когда мы говорим Золотое, мы должны понимать, что это Катериновка, есть пять участков Золотого, четыре из них контролируют украинские военные. Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском", - отметил президент.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

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Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском

"Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча, если все стороны стремятся и хотят встретиться в "нормандском формате", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что главный результат - это договоренности о прекращении войны.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ты сначала нациков выгони с передка,они из одной избы в другую переехали и все дела,в буй не ставят Зелю,о чем с тобой говорить если ты ситуацию в свынарне не контролируешь?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ставлю один против десяти, что никакой встречи не будет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Заголовок такой, будто Зеленский Путину условия ставит. На самом деле он отчитывается о выполнении условий Путина
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2 из 3 ответов | показать все
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бабаев Бабай, для нас Х.уйло - это просто Х.уйло!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Прокапало Ігор, И че? Сказочник Йенс для вас начальник,Путину это чмо словоблудливое в буй не упирался.
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