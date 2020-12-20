Зеленский назвал условия для изменения Конституции

Украина готова менять Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но только не на условиях России.

Об этом в интервью The New York Times рассказал президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП. Гарант отметил, что в ни соглашениях, ни в "нормандском формате" ничего нет о членстве Украины в НАТО.

"Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно минского соглашениями, на это мы готовы. Изменять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, – здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина делает все изменения согласно "Минску" в рамках децентрализации в Конституции.

"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, – пожалуйста, на все эти вещи, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными… Я это говорил президенту РФ на встрече в "нормандской формате". Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются", – пояснил он.

Президент подчеркнул, что компромиссы на переговорах – это нормально, ведь без них война не закончится.

"Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия и США должны договариваться с Украиной о мире на Донбассе.