Зеленский назвал условие роспуска Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что готов распустить Верховную Раду, если депутаты не смогут решить "политический коллапс" с Конституционным судом.

Об этом Зеленский заявил вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, такая ответственность будет ждать нардепов в том случае, если они не поддержат законопроект о роспуске КСУ.

"Если это будет политический коллапс и конфликт, если не будет поддержки у "Слуг народа" в обществе, они должны понимать ответственность... Мы будем выходить из этого угла даже таким путем [через роспуск парламента]", – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что нардепы от "Слуги народа" попали во власть во многом благодаря его популярности и уровню доверия у украинцев.

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