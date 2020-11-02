Зеленский назвал условие роспуска Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что готов распустить Верховную Раду, если депутаты не смогут решить "политический коллапс" с Конституционным судом.
Об этом Зеленский заявил вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV.
По его словам, такая ответственность будет ждать нардепов в том случае, если они не поддержат законопроект о роспуске КСУ.
"Если это будет политический коллапс и конфликт, если не будет поддержки у "Слуг народа" в обществе, они должны понимать ответственность... Мы будем выходить из этого угла даже таким путем [через роспуск парламента]", – заявил Зеленский.
Президент напомнил, что нардепы от "Слуги народа" попали во власть во многом благодаря его популярности и уровню доверия у украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.
2 ноября Зеленский потребовал от "слуг" распустить КСУ, пообещав "жесткую перезагрузку всей системы".